CAMPAÑA CONTRA EL GENOCIDIO SIONISTA

La Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, dinámica que agrupa a decenas de movimientos y organizaciones en Venezuela y otros países, nos solidarizamos con las protestas estudiantiles a favor de PALESTINA y hacemos un llamado a las autoridades de todas las universidades y federaciones de profesores y estudiantes a:

1. Publicar comunicados en apoyo a las manifestaciones y movilizaciones en Estados Unidos y Naciones de Europa como Francia y Alemania, donde los estudiantes han sido agredidos por los cuerpos policiales, violando los derechos humanos de los y las estudiantes, solidarios con el pueblo nativo de Palestina, y en protesta en contra del genocidio que practica el ente colonial, sionista y terrorista de Israel.

2. Realizar jornadas informativas para los y las estudiantes de sus universidades, acerca del genocidio cometiendo por los israelíes en la Franja de Gaza.

3. Desarrollar actividades para sensibilizar a los y las estudiantes acerca el movimiento BDS y las empresas internacionales que apoyan el genocidio en Palestina.

4. Romper acuerdos y colaboraciones académicas con profesores y universidades israelíes.

5. Promover colaboraciones académicas con las universidades en Cisjordania en la actualidad y con las universidades en la Franja de Gaza en el futuro.

6. Adoptar cada iniciativa de sus elección para expresar en palabras y acciones la solidaridad a favor de Palestina y contra el régimen sionista de Israel.

7. Acompañar las campañas de presión internacional para que se detenga el Genocidio y se lleve a juicio Internacional a los y las responsables.

