CAMPAÑA CONTRA EL GENOCIDIO SIONISTA

por andres

La Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, dinámica que agrupa a decenas de movimientos y organizaciones en Venezuela  y otros países, nos solidarizamos con las protestas estudiantiles a favor de PALESTINA y hacemos un llamado a las autoridades de todas las universidades y federaciones de profesores y estudiantes a:

1.            Publicar comunicados en apoyo a las manifestaciones y movilizaciones en Estados Unidos y  Naciones de Europa como Francia y Alemania, donde los estudiantes han sido agredidos por los cuerpos policiales, violando los derechos humanos de los y las estudiantes, solidarios con el pueblo nativo de Palestina, y en protesta en contra del genocidio que practica el ente colonial, sionista y terrorista de Israel.

2.            Realizar jornadas informativas para  los y las estudiantes de sus universidades, acerca del genocidio cometiendo por los israelíes en la Franja de Gaza.

3.            Desarrollar actividades para sensibilizar a los y las estudiantes acerca el movimiento BDS y las empresas internacionales que apoyan el genocidio en Palestina.

4.            Romper acuerdos y colaboraciones académicas con profesores y universidades israelíes.

5.            Promover colaboraciones académicas con las universidades en Cisjordania en la actualidad y con las universidades en la Franja de Gaza en el futuro.

6.            Adoptar cada iniciativa de sus elección para expresar en palabras y acciones la solidaridad a favor de Palestina y contra el régimen sionista de Israel.

7. Acompañar las campañas de presión internacional para que se detenga el Genocidio y se lleve a juicio Internacional a los y las responsables.

.

Puede que también te guste

URGENTE: LA RESISTENCIA PALESTINA SE LEVANTA CONTUNDENTEMENTE CONTRA EL OPRESOR SIONISTA

ARRANCA EL SIGLO DE LA HUMILLACIÓN DE EUROPA

 ¿LA HISTORIA SE REPITE COMO FARSA?

SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ (UNA VEZ MÁS)

LOS FRENTES DE LA GUERRA TOTAL

LA ZOMBIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *